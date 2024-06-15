Губерниев: «Бобровский — гениальный человек»

Российский комментатор и спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал победу «Эдмонтона» над «Флоридой» (4:3) в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли.

«Бобровский — гениальный человек, ребята молодцы. Просто закрыли соперника. «Эдмонтон» — прекрасная команда, но, думаю, «Флорида» возьмет Кубок, причем так уверенно. Бобровский — претендент на несколько призов в НХЛ. Надежнейший игрок в плей-офф и, возможно, станет самым ценным, ну и конечно, надо Везину получать. Он находится в расцвете своих сил, хотя уже ветеран. Молодец, я всегда ему симпатизировал. Он мой кумир. Поэтому я счастлив, что Бобровский так здорово играет», — цитирует «РБ Спорт» Губерниева.

Счет в финальной серии 3-0 в пользу «Пантерз». Четвертый матч состоится 16 июня.