Тренер «Флориды» рассказал о состоянии перед четвертым матчем финала Кубка Стэнли

Главный тренер «Флориды» Пол Морис рассказал о своем самочувствии перед четвертым матчем против «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли.

«Ты просыпаешься и понимаешь, что этим утром вам даже кофе не нужен», — цитирует Мориса журналист Дэвид Дворк.

«Пантерз» ведут в серии (3-0) после трех матчей и находятся в одной победе от завоевания Кубка Стэнли. Следующий матч пройдет в ночь на 16 июня. Начало — в 03.00 по московскому времени.