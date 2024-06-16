«Эдмонтон» — «Флорида»: видеообзор четвертого матча финальной серии Кубка Стэнли

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«Эдмонтон» дома обыграл «Флориду» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли — 8:1 (1-3).

У «Ойлерз» забили Маттиас Янмарк, Адам Хенрик, Дилан Холлоуэй (дубль), Коннор Макдэвид, Дарнелл Нерс, Райан Нюджент-Хопкинс и Райан Маклауд. Гол «Пантерз» на счету Владимира Тарасенко.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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