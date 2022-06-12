«Тампа» обыграла «Рейнджерс» и в третий раз подряд вышла в финал Кубка Стэнли

«Тампа» в шестом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли обыграла «Рейнджерс» со счетом 2:1.

В составе «Лайтнинг» дубль оформил Стивен Стэмкос, которому асситировали Михаил Сергачев и Никита Кучеров, у ньюйоркцев шайбу забросил Фрэнк Ватрано. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 20 бросков, у голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестеркина 29 сейвов.

Счет в серии стал 4-2 в пользу «Лайтнинг». «Тампа» стала победителем Восточной конференции и вышла в финал Кубка Стэнли в третий раз подряд. Соперником команды по финалу станет «Колорадо».

НХЛ

Плей-офф. 1/2 финала. Шестой матч

«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Стэмкос — 8 (Палат, Сергачев), 30:43 — 1:0. Ватрано — 5 (бол., Копп), 53:07 — 1:1. Стэмкос — 9 (Кучеров, Палат), 53:28 — 2:1.

Вратари: Василевский — Шестеркин (58:57).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 31 (11+12+8) — 20 (7+6+7).

Наши: Кучеров (16.57/2/+2), Сергачев (24.09/3/+1) — Панарин (21.32/3/-1).

12 июня. Тампа. Amalie Arena.

Счет в серии 4-2.