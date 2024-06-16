«Эдмонтон» установил рекорд НХЛ после разгромной победы над «Флоридой»

«Эдмонтон» дома разгромил «Флориду» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли — 8:1.

Таким образом, «Ойлерз» стали первым клубом, который одержал победу с разницей в 7 шайб в матче, где один из клубов находился под угрозой поражения в серии.

Предыдущий рекорд держался с 1942 года. Тогда «Торонто» победил «Детройт» со счетом 9:3 в пятом матче финала плей-офф НХЛ.

Счет в серии 3-1 в пользу «Пантерз». Пятый матч пройдет 19 июня в городе Санрайз (штат Флорида).