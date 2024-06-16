Драйзайтль повторил достижение Кучерова, Макдэвида и Лемье в Кубке Стэнли

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль сделал две результативные передачи в четвертом матче с «Флоридой» (8:1) в финальной серии Кубка Стэнли.

Форвард набрал 30 (10+20) очков в 22 матчах этого розыгрыша плей-офф НХЛ.

Немец во второй раз за карьеру преодолел отметку в 30 очков за один сезон Кубка Стэнли. Он повторил результат Яри Курри, Марио Лемье, Никиты Кучерова и Коннора Макдэвида.

Больше сезонов с 30 очками за один розыгрыш Кубка Стэнли лишь у Уэйна Гретцки (6) и Марка Мессье (3).