Макдэвид побил рекорд Малкина по количеству очков в Кубке Стэнли среди действующих игроков

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 3 (1+2) очка в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой». Счет в третьем периоде — 6:1 в пользу «Ойлерз».

Макдэвид набрал 37-е (6+31) очко в этом розыгрыше плей-офф НХЛ. Канадец побил рекорд нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина среди действующих игроков, который набрал 36 (14+22) очков в сезоне-2008/09.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки — 47 (17+30) очков в сезоне-1984/85.