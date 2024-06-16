Тарасенко стал четвертым россиянином с 5 и более голами в финалах Кубка Стэнли

Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко забросил шайбу в четвертом матче финала плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном» (1:8).

Россиянин забил пятый гол в финалах Кубка Стэнли. Он стал четвертым россиянином с этим показателем.

Ранее пять и более шайб в финальных сериях забросили экс-форвард «Детройта» Сергей Федоров (8 шайб в 17 матчах), нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин (8 шайб в 25 играх) и форварда «Тампы» Никита Кучеров (6 голов в 22 матчах).