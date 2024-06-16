Ни одна финальная серия Кубка Стэнли в XXI веке не завершилась со счетом 4-0

«Эдмонтон» дома разгромил «Флориду» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли — 8:1. Счет в серии стал 3-1 в пользу «Пантерз».

Таким образом, ни одна финальная серия Кубка Стэнли в XXI веке не завершилась со счетом 4-0. Последний раз такое произошло в 1998 году, когда «Детройт» победил «Вашингтон» (4-0).

В предыдущих сезонах самым частым был счет 4-2 (11 раз). До седьмого матча серии доходили семь раз, со счетом 4-1 серия завершалась шесть раз.