Морис: «Флорида» принимает поражение. Ждем пятый матч»

Главный тренер «Флориды» Пол Морис прокомментировал поражение от «Эдмонтона» (1:8) в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли.

«[После такого поражения] вы просто исправляете свою игру и возвращаетесь в бой. Расскажу вам одно клише: мы приехали в Эдмонтон за одной победой, и мы получили, что хотели. Сегодня мы проиграли. Бобровский получил небольшую передышку. Мы принимаем поражение. Нас ждет пятый матч», — цитирует тренера пресс-служба НХЛ.

Счет в серии 3-1 в пользу «Пантерз». Пятый матч пройдет 19 июня в городе Санрайз (штат Флорида).