Макдэвид побил рекорд Гретцки по голевым передачам за один розыгрыш Кубка Стэнли

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид установил новый рекорд по количеству голевых передач за один розыгрыш Кубка Стэнли.

Канадец набрал 4 (1+3) очка в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ с «Флоридой» (8:1).

Теперь на счету форварда 38 (6+32) очков. По количеству передач он обошел Уэйна Гретцки, на счету которого 31 голевой пас в сезоне-1987/88.

Рекорд по количеству очков за один розыгрыш Кубка Стэнли принадлежит также Гретцки — 47 (17+30) очков в сезоне-1984/85.