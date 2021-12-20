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В НХЛ отменили все матчи между командами из Канады и США до рождественской паузы

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Лого НХЛ на воротах. Фото Getty Images
Лого НХЛ на воротах. Фото Getty Images
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Руководство НХЛ сделало заявление в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в клубах лиги и перенесенными матчами регулярного чемпионата.

«Мы продолжим играть по расписанию регулярного чемпионата сезона-2021/22. При этом в последнее время наблюдается рост положительных результатов тестов на коронавирус среди игроков, тренеров и хоккейного персонала, было небольшое количество положительных случаев, которые привели к серьезным заболеваниям или симптомам. Таким образом, медицинские эксперты определили, что с учетом того, что практически все игроки и хоккейный персонал клубов полностью вакцинированы, необходимость временного карантина отдельных команд должна по-прежнему решаться в индивидуальном порядке», — говорится в сообщении НХЛ.

Также в лиге заметили: «Из-за озабоченности по поводу трансграничных поездок и, учитывая изменчивый характер федеральных ограничений на поездки, вступающие в силу в понедельник, все игры с участием канадской команды и американской команды с понедельника, 20 декабря, до начала праздников — 23 декабря — будут перенесены».

Это решение касается переноса игр «Айлендерс» — «Монреаль», «Эдмонтон» — «Анахайм», «Оттава» — «Сент-Луис», «Сан-Хосе» — «Ванкувер», «Рейнджерс» — «Монреаль», «Даллас» — «Виннипег», «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон», «Торонто» — «Сент-Луис», «Оттава» — «Каролин», «Нью-Джерси» — «Монреаль», «Ванкувер» — «Анахайм», «Сан-Хосе» — «Эдмонтон».

Полный список перенесенных в этом сезоне матчей доступен на сайте лиги. Также НХЛ планирует в ближайшее время принять окончательное решение по участию своих хоккеистов в Олимпиаде в Пекине.

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Сергей Разин все материалы автора
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