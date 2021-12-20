«Вегас» в серии буллитов победил «Айлендерс»

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в серии буллитов «Айлендерс» со счетом 4:3.

В составе «рыцарей» дубль оформил Ши Теодор, еще одну шайбу забросил Джонатан Маршессо. У «островитян» отличились Брок Нельсон, Киффер Беллоуз и Жан-Габриэль Пажо. Победный буллит реализовал Николя Руа.

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 31 бросок.

После этого матча «Вегас» с 40 очками занимает второе место в Западной конференции, «Айлендерс» с 22 очками — на 14-й строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Вегас» — 3:4 Б (1:1, 0:0, 2:2, 0:0, 0:1)

Голы: Маршессо — 14 (Уайтклауд, Смит), 6:56 — 0:1. Нельсон — 10 (бол., Добсон, Вальстрем), 11:08 — 1:1. Теодор — 5 (бол., Стивенсон, Пачиоретти), 45:46 — 1:2. Беллоуз — 2 (Паризе), 54:19 — 2:2. Пажо — 5 (Вальстрем, Ли), 57:40 — 3:2. Теодор — 6 (Пьетранджело), 59:12 — 3:3.

Победный буллит: Теодор.

Вратари: Сорокин — Ленер (58:31 — 59:13).

Штраф: 7 — 11.

Броски: 32 (7+9+9+7) — 34 (12+10+11+1).

Наши: — - Дадонов (17.34/3/0).

19 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena.