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НХЛ: «Виннипег» — «Сент-Луис», «Вашингтон» — «Лос-Анджелес» и другие матчи 19 и 20 декабря

17:00
«Вашингтон» сыграет против «Лос-Анджелеса». Фото instagram.com/capitals
«Вашингтон» сыграет против «Лос-Анджелеса». Фото instagram.com/capitals
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Вечером в воскресенье, 19 декабря, и в ночь на 20-е число пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

19 декабря, воскресенье

«Айлендерс» — «Вегас» (22.00 мск)

«Виннипег» — «Сент-Луис» (23.00)

20 декабря, понедельник

«Нью-Джерси» — «Питтсбург» (3.00)

«Вашингтон» — «Лос-Анджелес» (3.00)

Следующие матчи были перенесены из-за попадания большого количества игроков в ковид-протокол: «Оттава» — «Бостон»; «Каролина» — «Нэшвилл»; «Сиэтл» — «Торонто»; «Ванкувер» — «Аризона».

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке

НХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты, «Виннипег» — «Сент-Луис», «Вашингтон» — «Лос-Анджелес» и другие матчи 19 и 20 декабря

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Сергей Ревенко все материалы автора
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