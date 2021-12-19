Вечером в воскресенье, 19 декабря, и в ночь на 20-е число пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

19 декабря, воскресенье

«Айлендерс» — «Вегас» (22.00 мск)

«Виннипег» — «Сент-Луис» (23.00)

20 декабря, понедельник

«Нью-Джерси» — «Питтсбург» (3.00)

«Вашингтон» — «Лос-Анджелес» (3.00)

Следующие матчи были перенесены из-за попадания большого количества игроков в ковид-протокол: «Оттава» — «Бостон»; «Каролина» — «Нэшвилл»; «Сиэтл» — «Торонто»; «Ванкувер» — «Аризона».

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //

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