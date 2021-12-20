НХЛ объявит финальное решение по участию в Олимпиаде в ближайшие дни
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Руководство НХЛ сделало заявление о возможности участия игроков лиги на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
«Учитывая нарушение расписания регулярного чемпионата НХЛ из-за недавних событий, связанных с коронавирусом, а также неопределенность, вызванную продолжающейся пандемией, НХЛ и НХЛПА активно обсуждают вопрос об участии игроков в Олимпийских играх 2022 года в Пекине, и рассчитывают объявить окончательное решение в ближайшие дни», — говорится в заявлении НХЛ.
Ранее сообщалось, что НХЛ до 10 января может отказаться отпускать своих игроков на Олимпиаду в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. В НХЛ в последнее время участились заражения коронавирусом.
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