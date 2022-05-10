Тренин в четвертом матче серии с «Колорадо» оформил дубль

Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин отличился в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Колорадо».

25-летний россиянин забросил шайбу на 37-й минуте и сделал счет 2:2. Также форвард стал автором первой шайбы команды.

На данный момент на счету Тренина 3 (3+0) очка в четырех матчах плей-офф.