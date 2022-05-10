Галлан заявил, что Шестеркин сыграет в пятом матче серии с «Питтсбургом»

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан после четвертого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Питтсбурга» (2:7) поддержал российского вратаря Игоря Шестеркина. По его словам, голкипер не будет заменен и сыграет в следующем матче.

«Сыграет ли Шестеркин в пятом матче серии? Он вернется в ворота, готовый к победе», — приводит слова Галлана журналист Моли Уолкер в Twitter.

«Питтсбург» забросил Шестеркину сразу пять шайб во втором периоде и повел в серии с «Рейнджерс» со счетом 3-1. Пятый матч пройдет 12 мая начало — в 02.00 мск).