Тренер «Тампы» после выхода в финал Кубка Стэнли: «В этой лиге чертовски трудно победить»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер подвел итоги полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Айлендерс» (4-3).

«Мы прошли такой долгий путь. В этой лиге чертовски трудно победить, но в прошлом году я обнаружил, что мы можем побеждать разными способами. В конце концов, у нашей команды был просто воинственный менталитет, который преобладал сегодня. В шестой игре было тяжелое поражение, таких просто не перечесть. Сегодня было еще одно мастерское выступление в защите, которое помогло выиграть для нас грандиозную седьмую встречу», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

«Тампа» обыграла «Айлендерс» со счетом 4-3 в серии и вышла в финал Кубка Стэнли, где встретится с «Монреалем». Первый матч финальной серии пройдет 29 июня в Тампе и начнется в 3:00 мск.