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Барзал о вылете «Айлендерс»: «Отстойно возвращаться и снова проигрывать»

07:08
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Форвард «Айлендерс» Мэтью Барзал подвел итоги полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» (3-4).

«Я думаю, что всем тяжело. Отстойно возвращаться и снова проигрывать. У меня есть еще несколько лет, в отличии от ветеранов клуба, но вы хотите побеждать для этих парней. Это не наше время. Надеюсь, мы вернемся в следующем году», — приводит слова Барзала журналистка Молли Уокер.

«Тампа» обыграла «Айлендерс» со счетом 4-3 в серии и вышла в финал Кубка Стэнли, где встретится с «Монреалем». Первый матч финальной серии пройдет 29 июня в Тампе и начнется в 3:00 мск.

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей