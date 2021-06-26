Барзал о вылете «Айлендерс»: «Отстойно возвращаться и снова проигрывать»

Форвард «Айлендерс» Мэтью Барзал подвел итоги полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» (3-4).

«Я думаю, что всем тяжело. Отстойно возвращаться и снова проигрывать. У меня есть еще несколько лет, в отличии от ветеранов клуба, но вы хотите побеждать для этих парней. Это не наше время. Надеюсь, мы вернемся в следующем году», — приводит слова Барзала журналистка Молли Уокер.

«Тампа» обыграла «Айлендерс» со счетом 4-3 в серии и вышла в финал Кубка Стэнли, где встретится с «Монреалем». Первый матч финальной серии пройдет 29 июня в Тампе и начнется в 3:00 мск.