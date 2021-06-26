Кучеров: «Не было вопроса, буду я играть или нет в седьмом матче серии с «Айлендерс»
08:06
Форвард «Тампы» Никита Кучеров подвел итоги полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Айлендерс» (4-3).
«Не было вопроса, буду я играть или нет. Я чувствовал себя хорошо. Чтобы выиграть седьмой матч, вы должны пожертвовать собой, сыграть в такой момент и поделиться этим с ребятами», — приводит слова Кучерова официальный сайт НХЛ.
В шестом матче серии (2:3 ОТ) Кучеров провел 46 секунд на льду, после чего защитник «островитян» Скотт Мэйфилд подъехал к россиянину и ударил его клюшкой сзади. Участие Кучерова в седьмой встрече было под вопросом.
«Тампа» обыграла «Айлендерс» со счетом 4-3 в серии и вышла в финал Кубка Стэнли, где встретится с «Монреалем». Первый матч финальной серии пройдет 29 июня в Тампе и начнется в 3:00 мск.
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