Том Уилсон заменит Александра Овечкина на Матче звезд НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон примет участие в Матче звезд НХЛ. Он заменит капитана «Кэпиталз» Александра Овечкин, который пропустит звездный уик-энд из-за положительного теста на коронавирус, сообщает журналист Эмили Каплан.

Овечкин был выбран капитаном команды Столичного дивизиона, о новом капитане пока не сообщается. Также из россиян в Матче всех звезд НХЛ примут участие нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов (команда Столичного дивизиона), голкипер «Тампы» Андрей Василевский (команда Атлантического дивизиона) и нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов (команда Центрального дивизиона).

Матч всех звезд НХЛ пройдет в Лас-Вегасе 5 февраля. Он будет состоять из трех игр в формате «три на три» с участием четырех команд — по одной от каждого дивизиона.