«Лос-Анджелес» летом может предложить новый контракт Дастину Брауну

Генеральный менеджер «Лос-Анджелеса» Роб Блэйк заявил, что клуб может предложить новый контракт нападающему Дастину Брауну. Летом стороны обсудят возможное продолжение сотрудничества, сообщает Sportsnet.

У 37-летнего Брауна подходит к концу контракт, по которому он зарабатывает 5,875 миллиона долларов в год.

В этом сезоне форвард набрал 20 (6+14) очков в 43 матчах регулярного чемпионата.

Браун был выбран «Кингз» на драфте-2003 под общим 13-м номером и провел всю карьеру в команде из Калифорнии. В составе «Лос-Анджелеса» он дважды выигрывал Кубок Стэнли.