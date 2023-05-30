Ткачак: «Отец всегда говорил мне две вещи: сражайся и будь хорошим партнером по команде»

Форвард «Флориды» Мэттью Ткачак рассказал о лучшем совете своего отца.

«Отец всегда говорил мне две вещи: сражайся и будь хорошим партнером по команде. Относись правильно к тренерам. Будь добр ко всем на льду. Думаю, это то, что помогло мне, когда я появился в НХЛ», — приводит слова Ткачака официальный сайт НХЛ.

Кит Ткачак — отец Мэттью. На его счету 1065 (538+527) очков в 1201 матче в НХЛ.

В текущем плей-офф НХЛ Мэттью Ткачак провел 14 матчей, в которых набрал 18 (7+11) очков.