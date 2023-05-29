Самсонов: «Все смеются, что у нас в «Торонто» сейчас «Игра престолов»

Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов ответил на вопрос о своих ближайших планах.

«Насчет контракта и где мы будем на следующий год... Я, если честно, ничего не знаю. С удовольствием остался бы в Торонто. Нам все нравится с женой, болельщики очень тепло относятся ко мне и к моей семьей. Уже даже на улицу тяжело выйти — в том плане, что нас узнают в каждом магазине. Но не знаю, что будет. Все сейчас смеются, что у нас там «Игра престолов». Я знаю столько же информации, сколько и все. Надо подождать, станет известно, кто будет следующим генеральным менеджером и следующим главным тренером. Я люблю Торонто и хочу остаться. Для меня эта команда стала родной», — цитирует Самсонова Sport24.

26-летний вратарь выступает за «Торонто» с 2022 года. В текущем сезоне россиянин провел 42 матча в регулярном чемпионате НХЛ и 9 игр в Кубке Стэнли.