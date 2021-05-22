Четыре очка Кучерова принесли «Тампе» победу в четвертом матче серии с «Флоридой»

«Тампа» переиграла «Флориду» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф со счетом 6:2. «Молнии» повели в серии со счетом 3-1.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал в этой встрече четыре очка. На его счету гол и три результативные передачи.

В основе «Флориды» на этот матч вышел голкипер Сергей Бобровский. Но россиянин был заменен по ходу второго периода, пропустив пять шайб.

В концовке третьего периода Кучеров и защитник «Тампы» Михаил Сергачев получили травмы после грубой игры соперников.

Хоккей

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 6:2 (3:1, 2:1, 1:0)

Голы: Чирелли — 2 (Киллорн, Чернак), 3:00 — 1:0. Гурд — 2 (Кучеров, Сергачев), 7:24 — 2:0. Юбердо — 2 (бол., Хернквист, Беннетт), 8:49 — 2:1. Палат — 2 (Чернак, Кучеров), 16:45 — 3:1. Киллорн — 2 (бол., Кучеров, Хедман), 25:41 — 4:1. Киллорн — 3 (Стэмкос, Чирелли), 27:15 — 5:1. Верхэге — 2 (бол., Барков, Юбердо), 38:45 — 5:2. Кучеров — 3 (бол., Стэмкос, Киллорн), 44:47 — 6:2.

Вратари: Василевский — Бобровский (Дриджер, 27:15).

Штраф: 28 — 26.

Броски: 26 (7+11+8) — 41 (15+19+7).

Наши: Кучеров (14.31/4/+2), Сергачев (20.47/2/+1) — -.

22 мая. Тампа. Amalie Arena.

Счет в серии: 3-1.