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Сергачев неудачно врезался в борт и получил травму

22:22
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Защитник «Тампы» Михаил Сергачев получил травму в концовке третьего периода четвертого матча серии первого раунда плей-офф против «Флориды».

Россиянин попал под силовой прием от Патрика Хорнквиста. Защитник «Тампы» упал и очень неудачно врезался в борт.

Ранее в третьем периоде повреждение получил российский нападающий «Молний» Никита Кучеров.

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей