Сергачев неудачно врезался в борт и получил травму
22:22
Защитник «Тампы» Михаил Сергачев получил травму в концовке третьего периода четвертого матча серии первого раунда плей-офф против «Флориды».
Россиянин попал под силовой прием от Патрика Хорнквиста. Защитник «Тампы» упал и очень неудачно врезался в борт.
Ранее в третьем периоде повреждение получил российский нападающий «Молний» Никита Кучеров.
Читайте также
1
Зачет
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю