Сергачев неудачно врезался в борт и получил травму

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев получил травму в концовке третьего периода четвертого матча серии первого раунда плей-офф против «Флориды».

Россиянин попал под силовой прием от Патрика Хорнквиста. Защитник «Тампы» упал и очень неудачно врезался в борт.

Ранее в третьем периоде повреждение получил российский нападающий «Молний» Никита Кучеров.