Шестеркин пропустил четыре шайбы в первом периоде матча с «Питтсбургом»

«Рейнджерс» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ на выезде встречается с «Питтсбургом».

По итогам первого периода вратарь гостей Игорь Шестеркин пропустил четыре шайбы — дубль оформил Эван Родригес, еще по шайбе забросили Брок Макгинн и Джефф Картер. При этом «Пингвинз» реализовали два большинства.

Счет после первой 20-минутки 4:1 в пользу хозяев.