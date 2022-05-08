«Колорадо» одержал третью победу в серии с «Нэшвиллом», у Ничушкина гол в пустые ворота

«Колорадо» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Нэшвилл» со счетом 7:3.

В составе «Эвеланша» 4 (2+2) очка набрал Габриэл Ландескуг, по 2 (1+1) очка у Назема Кадри и Девона Тейвза, еще по голу забили Арттури Лехконен, Натан Маккиннон и Валерий Ничушкин, забросивший в пустые ворота. У «Предаторз» отличились Мэтт Дюшен, Ээли Толванен и Роман Йоси.

На 20-й минуте встречи вратарь Дарси Кемпер после попадания клюшкой в область глаза был заменен на Павла Францоуза.

Счет в серии стал 3-0 в пользу «Колорадо». Четвертый матч пройдет 10 мая и начнется в 4:30 мск.

НХЛ

Плей-офф. Первый раунд

«Нэшвилл» — «Колорадо» — 3:7 (1:2, 2:3, 0:2)

Голы: Лехконен — 2 (бол., Тэйвз, Жирар), 10:45 — 0:1. Маккиннон — 4 (бол., Ландескуг, Макар), 16:08 — 0:2. Дюшен — 3 (Канин, Каррье), 17:37 — 1:2. Толванен — 1 (бол., Экхольм, Каррье), 25:41 — 2:2. Ландескуг — 2 (бол., Рантанен, Макар), 30:58 — 2:3. Йоси — 1 (бол., Джохансен, Гранлунд), 32:54 — 3:3. Ландескуг — 3 (Кадри, Мэнсон), 34:02 — 3:4. Кадри — 1 (бол.), 34:41 — 3:5. Тэйвз — 2 (Макар, Ландескуг), 49:33 — 3:6. Ничушкин — 1 (п.в., Рантанен, Э. Джонсон), 57:14 — 3:7.

Вратари: Ингрэм (55:13 — 57:14) — Кемпер (Францоуз, 19:03).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 30 (11+10+9) — 41 (11+19+11).

Наши: Тренин (14.46/2/-1) — Ничушкин (17.42/4/+1).

7 мая. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17430 зрителей.

Счет в серии 0-3