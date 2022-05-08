«Колорадо» одержал третью победу в серии с «Нэшвиллом», у Ничушкина гол в пустые ворота
«Колорадо» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Нэшвилл» со счетом 7:3.
В составе «Эвеланша» 4 (2+2) очка набрал Габриэл Ландескуг, по 2 (1+1) очка у Назема Кадри и Девона Тейвза, еще по голу забили Арттури Лехконен, Натан Маккиннон и Валерий Ничушкин, забросивший в пустые ворота. У «Предаторз» отличились Мэтт Дюшен, Ээли Толванен и Роман Йоси.
На 20-й минуте встречи вратарь Дарси Кемпер после попадания клюшкой в область глаза был заменен на Павла Францоуза.
Счет в серии стал 3-0 в пользу «Колорадо». Четвертый матч пройдет 10 мая и начнется в 4:30 мск.
НХЛ
Плей-офф. Первый раунд
«Нэшвилл» — «Колорадо» — 3:7 (1:2, 2:3, 0:2)
Голы: Лехконен — 2 (бол., Тэйвз, Жирар), 10:45 — 0:1. Маккиннон — 4 (бол., Ландескуг, Макар), 16:08 — 0:2. Дюшен — 3 (Канин, Каррье), 17:37 — 1:2. Толванен — 1 (бол., Экхольм, Каррье), 25:41 — 2:2. Ландескуг — 2 (бол., Рантанен, Макар), 30:58 — 2:3. Йоси — 1 (бол., Джохансен, Гранлунд), 32:54 — 3:3. Ландескуг — 3 (Кадри, Мэнсон), 34:02 — 3:4. Кадри — 1 (бол.), 34:41 — 3:5. Тэйвз — 2 (Макар, Ландескуг), 49:33 — 3:6. Ничушкин — 1 (п.в., Рантанен, Э. Джонсон), 57:14 — 3:7.
Вратари: Ингрэм (55:13 — 57:14) — Кемпер (Францоуз, 19:03).
Штраф: 10 — 6.
Броски: 30 (11+10+9) — 41 (11+19+11).
Наши: Тренин (14.46/2/-1) — Ничушкин (17.42/4/+1).
7 мая. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17430 зрителей.
Счет в серии 0-3
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
|1 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
3 - 0
|3 - 0
|
Калгари - Даллас
|1 - 1
|
Рейнджерс - Питтсбург
|1 - 1
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|2 - 1
|
Торонто - Тампа-Бэй
|2 - 1
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 1
|
Каролина - Бостон
|2 - 1
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Кэйл Макар
Колорадо
|3
|7
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|3
|6
|
|
Габриэль Ландескуг
Колорадо
|3
|6
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|3
|5
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|3
|4
|
|
Кирилл Капризов
Миннесота
|3
|4
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|2
|0.5
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|2
|0.51
|
|
Илья Самсонов
Вашингтон
|2
|0.75