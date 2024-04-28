«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор матча

«Айлендерс» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ во втором овертайме обыграли «Каролину» — 3:2. Счет в серии 3-1 в пользу «Харрикейнз».

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «островитян» отличились Жан-Габриэль Пажо и Мэтью Барзал, который оформил дубль и забил победный гол на 82-й минуте, вратарь Семен Варламов отразил 42 броска из 44. У «Харрикейнз» шайбы забросили Сэт Джарвис и Стефан Ноусен.

Нападающий «Айлендерс» Руслан Исхаков провел первый матч в плей-офф НХЛ, отыграв 5 минут и 58 секунд.

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