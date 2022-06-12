Пойнт может пропустить стартовый матч финала Кубка Стэнли
Форвард «Тампы» Брэйден Пойнт может пропустить стартовый матч финальной серии Кубка Стэнли против «Колорадо».
Главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер после шестого матча полуфинальной серии с «Рейнджерс» заявил, что 26-летний канадец примет участие в финале, однако может пропустить начало серии.
Пойнт получил повреждение нижней части тела в седьмой игре первого раунда против «Торонто», которая состоялась 14 мая. Он пропустил 10 последних матчей «Тампы».
В нынешнем розыгрыше плей-офф на счету Пойнта 4 (2+2) очка в 7 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Финал
|Счет в серии
|
Колорадо - Тампа-Бэй
Колорадо - Тампа-Бэй
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала
|
Рейнджерс - Тампа-Бэй
|2 - 4
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
|4 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 4
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
Результаты / календарь
29.05
31.05
1.06
2.06
3.06
4.06
5.06
7.06
8.06
10.06
12.06
16.06
19.06
21.06
23.06
|12.06
|03:00
|
Тампа-Бэй – Рейнджерс
|2 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|31
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|20
|24
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|15
|13
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|16
|11
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|14
|11
|И
|КН
|
|
Даниэл Владарж
Калгари
|1
|0
|
|
Эрик Челльгрен
Торонто
|1
|0
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72
Новости