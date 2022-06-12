Пойнт может пропустить стартовый матч финала Кубка Стэнли

Форвард «Тампы» Брэйден Пойнт может пропустить стартовый матч финальной серии Кубка Стэнли против «Колорадо».

Главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер после шестого матча полуфинальной серии с «Рейнджерс» заявил, что 26-летний канадец примет участие в финале, однако может пропустить начало серии.

Пойнт получил повреждение нижней части тела в седьмой игре первого раунда против «Торонто», которая состоялась 14 мая. Он пропустил 10 последних матчей «Тампы».

В нынешнем розыгрыше плей-офф на счету Пойнта 4 (2+2) очка в 7 матчах.