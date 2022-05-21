Сергачев: «В больших матчах понимаешь, почему Василевский лучший вратарь в НХЛ»

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев поделился мнением об игре вратаря команды Андрея Василевского.

«На мой взгляд, он лучший игрок НХЛ. Он всегда играет одинаково, все делает правильно. Иногда ему забивают, но в больших матчах ты понимаешь, почему он лучший вратарь в лиги», — приводит слова Сергачева официальный сайт НХЛ.

Российский вратарь выиграл 55-й матч в плей-офф и поднялся на 18-е место в истории, обойдя Терри Савчака. От занимающего десятое место Жака Планта Андрей отстает на 16 побед, от рекордсмена лиги Патрика Руа — на 96.

В текущем плей-офф Василевский провел 9 матчей, в которых 6 раз победил и пропустил 24 шайбы при 91,5 процента отраженных бросков.