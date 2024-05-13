Бобровский: «Флорида» отыграла на пределе возможностей»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал победу над «Бостоном» (3:2) в четвертом матче второго раунде Кубка Стэнли.

«Кажется, парни в очередной раз играли на пределе возможностей. Сегодня все было на высоком уровне — защита, форчек. Барков забросил потрясающую шайбу, очень красивый гол. Большая победа для нас», — цитирует Бобровского пресс-служба НХЛ.

Счет в серии 3-1 в пользу «Флориды». Следующий матч пройдет 15 мая и начнется в 02.00 мск.