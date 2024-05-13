Задоров силовым приемом отправил Кейна на скамейку «Эдмонтона»

«Ванкувер» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ встречается с «Эдмонтоном».

В третьем периоде встречи защитник «Кэнакс» Никита Задоров провел силовой прием и отправил форварда «Ойлерз» Эвандера Кейна на свою скамейку.

На данный момент на счету Задорова 7 (4+3) очков в 9 матчах плей-офф.