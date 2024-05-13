Силаев: «Нужно стать состоявшимся игроком здесь, чтобы ехать в НХЛ»

Защитник «Торпедо» Антон Силаев рассказал в интервью «СЭ» о своих планах на будущее.

— Ты говоришь, что планируешь еще какое-то время развиваться в России. Давай смоделируем ситуацию: ты уходишь в топ-3, и тебе сразу же предлагают твердое место в основе. Прорабатывали ли с агентом вариант с отъездом за океан уже в следующем сезоне?

— Алексей (Дементьев. - Прим. «СЭ») уже давал интервью на этот счет, и я согласен с ним. У меня контракт с «Торпедо» до 2026 года, и торопиться куда-то нет смысла. Считаю, что нужно стать состоявшимся игроком здесь, чтобы ехать в НХЛ и становиться топом уже там.

— Планируешь лично посетить церемонию?

— Да, конечно. После турнира у меня стопроцентно будет три недели отдыха. В это время будет продолжаться подготовка к экзаменам. Думаю, в начале июня начну работать на земле с тренером по ОФП и где-то в 20-х числах полечу на драфт.

— Был ли у тебя интерес к драфт-комбайну?

— Да, очень хотел поехать на тесты. Но из-за экзаменов чисто физически не смогу на них попасть.