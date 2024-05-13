Бобровский признан третьей звездой матча с «Бостоном»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал третьей звездой четвертого матча серии с «Бостоном» (3:2).

35-летний россиянин отразил 17 бросков из 19. Первой звездой признан форвард Александр Барков, забивший победный гол. Вторая звезда — голкипер «Брюинз» Джереми Суэймен, отразивший 38 бросков из 41.

Счет в серии 3-1 в пользу «Флориды». Следующий матч пройдет15 мая и начнется в 2:00 мск.