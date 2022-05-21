«Каролина» во второй раз обыграла «Рейнджерс». Шестеркин сделал 20 сэйвов

«Каролина» во второй раз обыграла «Рейнджерс»

«Каролина» обыграла «Рейнджерс» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ. Счет в серии стал 2-0.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 20 из 21 броска по своим воротам.

Нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников сыграл 13 минут 52 секунды и отметился двумя бросками.

Третий матч в серии состоится 22 мая. Начало встречи — 22.30 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Второй раунд

Второй матч

«Каролина» — «Рейнджерс» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Б. Смит — 1 (мен., Ахо, Терявяйнен), 35:54 — 1:0. Ахо — 4 (п.в.), 59:58 — 2:0.

Вратари: Раанта — Шестеркин (57:16 — 59:58).

Штраф: 12 — 10.

Броски: 22 (8+8+6) — 21 (5+8+8).

Наши: Свечников (13.52/2/0) — Панарин (20.48/0/-2).

21 мая. Роли. PNC Arena. 19332 зрителя.