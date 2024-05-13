«Эдмонтон» — «Ванкувер»: видеообзор третьего матча серии Кубка Стэнли

«Ванкувер» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл на выезде «Эдмонтон» со счетом 4:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Счет в серии 2-1 в пользу «Ванкувера». Четвертый матч пройдет 15 мая и начнется в 04.30 мск.