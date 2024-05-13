Барков забил третий победный гол в Кубке Стэнли-2024, больше только у Панарина

Нападающий «Флориды» Александр Барков забросил победную шайбу в четвертом матче второго раунда Кубка Стэнли с «Бостоном» (3:2).

Для форварда это третий победный гол в этом розыгрыше плей-офф НХЛ. Он уступает только нападающему «Рейнджерс» Артемию Панарину — 4.

Барков в этом сезоне Кубка Стэнли провел за «Пантерз» 9 игр и набрал 13 (5+8) очков.