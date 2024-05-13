Морис: «Флорида» выглядела лучше во втором периоде — после нескольких сейвов Бобровского»

Главный тренер «Флориды» Пол Морис прокомментировал победу над «Бостоном» (3:2) в четвертом матче второго раунда Кубка Стэнли.

«Ментально, это очень хорошо, что мы остались прежними и продолжили играть так, как делали это ранее. В противном случае мы бы имели дело с недостатком уверенности.

Я думаю, что лучше всего мы себя проявили во втором периоде. [Бобровский] сделал несколько сейвов, после чего мы выглядели мощно», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

Счет в серии 3-1 в пользу «Флориды». Следующий матч пройдет 15 мая и начнется в 02.00 мск.