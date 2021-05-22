Кучеров получил травму в матче с «Флоридой»
22:10
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров получил повреждение в четвертом матче серии первого раунда плей-офф против «Флориды».
Россиянин получил удар клюшкой по ноге от соперника и не смог сразу подняться. Он покидал площадку, сильно хромая на левую ногу и держась за колено.
Российский форвард пропустил весь регулярный чемпионат из-за травмы и операции.
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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