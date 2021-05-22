Кучеров получил травму в матче с «Флоридой»

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров получил повреждение в четвертом матче серии первого раунда плей-офф против «Флориды».

Россиянин получил удар клюшкой по ноге от соперника и не смог сразу подняться. Он покидал площадку, сильно хромая на левую ногу и держась за колено.

Российский форвард пропустил весь регулярный чемпионат из-за травмы и операции.