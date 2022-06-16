Сергачев догнал Фетисова и Ковальчука по очкам в плей-офф НХЛ

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев сделал голевую передачу в первом матче финала Кубка Стэнли против «Колорадо» (3:4 ОТ).

Сергачев набрал 28-е очко в плей-офф НХЛ и догнал по этому показателю Илью Ковальчука и Вячеслава Фетисова. Теперь они втроем делят 26-е место по числу набранных очков в Кубке Стэнли среди российских хоккеистов.

Рекорд по очкам среди россиян в плей-офф НХЛ принадлежит Евгению Малкину (180).

Второй матч серии «Колорадо» — «Тампа» пройдет 19 июня, начало — в 3.00 (мск).