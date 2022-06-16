Форвард «Тампы» Палат вышел на второе место по голам в плей-офф НХЛ среди хоккеистов из Чехии

Нападающий «Тампы» Ондржей Палат отличился заброшенной шайбой в первом матче финала Кубка Стэнли против «Колорадо» (3:4 ОТ).

Форвард вышел на второе место по голам в плей-офф НХЛ среди хоккеистов из Чехии. Теперь у Палата 46 шайб в Кубке Стэнли, он опередил Патрика Элиаша (45).

Рекорд по голам в плей-офф НХЛ среди чехов принадлежит Яромиру Ягру (78).