Два очка Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Тампу» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли

«Колорадо» обыграл «Тампу» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли — 4:3 ОТ. Победную шайбу в овертайме забросил Андре Бураковски с передачи российского нападающего Валерия Ничушкина. Ранее в этой встрече россиянин отметился голом.

Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал одну голевую передачу. Вратарь Андрей Василевский отразил 34 из 38 бросков по своим воротам.

Второй матч в серии состоится 19 июня. Начало встречи — 3.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Финал

Первый матч

«Колорадо» — «Тампа-Бэй» — 4:3 ОТ (3:1, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Ландескуг — 9 (Рантанен, Байрам), 7:47 — 1:0. Ничушкин — 6 (Маккиннон), 9:23 — 2:0. Пол — 4 (Хедман, Пойнт), 12:26 — 2:1. Лехконен — 7 (бол., Рантанен, Ландескуг), 17:31 — 3:1. Палат — 9 (Кучеров, Макдона), 32:51 — 3:2. Сергачев — 2 (Хагель, Чирелли), 33:39 — 3:3. Бураковски — 2 (Ничушкин, Комфер), 61:23 — 4:3.

Вратари: Кемпер — Василевский.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 38 (15+10+12+1) — 23 (8+9+5+1).

Наши: Ничушкин (19.01/6/-1) — Кучеров (18.02/1/0), Сергачев (22.07/3/0).

16 июня. Денвер. Ball Arena.

Счет в серии: 1-0.