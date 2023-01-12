Овечкин вышел на 59-е место по сыгранным матчам в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

Для 37-летнего россиянина эта игра стала 1318-й за карьеру в североамериканской лиге. По этому показателю он поднялся на 59-е место, сравнявшись с канадцем Ги Карбонно.

Ранее он установил рекорд среди российских игроков, опередив Алексея Ковалева (1317).

Рекордсменом НХЛ по количеству сыгранных матчей является Патрик Марло. Канадец провел за карьеру 1779 матчей.