Кросби считает, что не смог бы повторить легендарный гол Малкина спинорамой

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби считает, что не смог бы повторить гол российского одноклубника Евгения Малкина в полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Каролиной» в сезоне-2008/09. Россиянин тогда забросил шайбу спинорамой.

«Нет, не думаю, что повторил бы такое. Но это Джино, он был потрясающим в той серии, да и во всем том плей-офф», — цитирует The Athletic Кросби.

Малкин в той серии заросил 6 шайб и сделал 3 голевые передачи в четырех матчах