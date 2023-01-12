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Кросби считает, что не смог бы повторить легендарный гол Малкина спинорамой

Евгений Козинов
Корреспондент
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Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби считает, что не смог бы повторить гол российского одноклубника Евгения Малкина в полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Каролиной» в сезоне-2008/09. Россиянин тогда забросил шайбу спинорамой.

«Нет, не думаю, что повторил бы такое. Но это Джино, он был потрясающим в той серии, да и во всем том плей-офф», — цитирует The Athletic Кросби.

Малкин в той серии заросил 6 шайб и сделал 3 голевые передачи в четырех матчах

Евгений Малкин
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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2 Лос-Анджелес 44 24 20 54
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 42 77
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 40 62
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 42 58
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 42 34
Давид Пастрняк

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Бостон

 40 32
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

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И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

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