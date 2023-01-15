Александр Овечкин забросил 810-ю шайбу в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» — 1:1.

37-летний россиянин отличился на 18-й минуте первого периода.

Этот гол стал для Овечкина 30-м в сезоне-2022/23 и 810-м в НХЛ. Форвард занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, он сократил отставание от рекордсмена Уэйна Гретцки до 84 шайб.