Гавриков забросил третью шайбу в сезоне

Российский нападающий «Коламбуса» Владислав Гавриков увеличил преимущество своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» — 2:0.

Форвард отличился на 14-й минуте первого периода.

Гавриков забросил третью шайбу в сезоне-2022/23. Всего на счету 27-летнего хоккеиста 10 (3+7) очков в 41 игре.