Гол Панарина в овертайме принес «Рейнджерс» победу в седьмом матче серии с «Питтсбургом»

«Рейнджерс» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ на своем льду обыграли в овертайме «Питтсбург» со счетом 4:3.

У хозяев отличились Крис Крайдер, Ки-Андре Миллер, Мика Зибанежад и Артемий Панарин, забросивший победную шайбу в овертайме. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 42 броска. У «Пингвинз» шайбы забросили Дентон Хайнен, Джейк Гюнтцель и Эван Родригес.

Счет в серии стал 4-3 в пользу «Рейнджерс», который вышел во второй раунд плей-офф. Команда из Нью-Йорка встретится с «Каролиной».

НХЛ

Плей-офф. Первый раунд

«Рейнджерс» — «Питтсбург» — 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Крайдер — 5 (Зибанежад, Шнайдер), 7:36 — 1:0. Хейнен — 3 (бол., Картер, Родригес), 18:51 — 1:1. Гюнтцель — 8 (бол., Раст, Кросби), 30:18 — 1:2. Миллер — 1 (Копп, Строум), 31:23 — 2:2. Родригес — 3 (мен.), 37:24 — 2:3. Зибанежад — 3 (Копп), 54:15 — 3:3. Панарин — 3 (бол., Фокс, Зибанежад), 64:46 — 4:3.

Вратари: Шестеркин — Джерри.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 30 (8+12+7+3) — 45 (13+18+12+2).

Наши: Панарин (23.42/6/+1) — Малкин (17.21/1/0).

16 мая. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей

Счет в серии 4-3