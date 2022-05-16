Панарин признан первой звездой седьмого матча с «Питтсбургом»

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин стал первой звездой седьмого матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Питтсбурга» (4:3 ОТ).

30-летний россиянин стал автором победной шайбы в овертайме. Второй звездой признан его партнер по атаке Мика Зибанежад, набравший 3 (1+2) очка. Третья звезда — автор третьей шайбы «Пингвинз» Эван Родригес.

В серии с «Питтсбургом» Панарин провел все 7 матчей, в которых набрал 7 (3+4) очков.