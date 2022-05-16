Танев пропустит седьмой матч серии «Калгари» против «Далласа»

«Калгари» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ на своем льду сыграет с «Далласом».

Защитник «Флэймз» Крис Танев пропустит встречу из-за травмы. Вместо него альтернативным капитаном назначен форвард Джонни Годро.

Седьмой матч «Калгари» — «Даллас» пройдет сегодня, 16 мая и начнется в 4:30 мск.